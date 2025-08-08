"غير منطقي".. الأهلي يرفض طلب مروان عطية (خاص)

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موقف مسؤولي النادي الأهلي من الطلب الذي تقدم به لاعب خط وسط الفريق مروان عطية لتمديد تعاقده وتعديله ماديًا.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، أن أسامة هلال رئيس لجنة الإسكاوتنج بالنادي تحدث مع اللاعب وأخبره أنه من غير المنطقي تعديل عقده مجددًا بعدما سبق وتم تعديله حين كان محمد رمضان مديرًا رياضيًا للنادي.

وأضاف المصدر:"إدارة الكرة ترفض حتى الآن إجراء تعديل جديد على عقد مروان عطية ولكن هناك اتجاه لعمل عقد إعلاني للاعب مع شركة الكرة لحسم الأمر وإنهاء الأزمة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بنفي ما يتردد عن ضياع العقد الجديد للاعب الذي وقعه مع محمد رمضان، قائلاً:"اللاعب يتقاضى مستحقات الموسم الحالي طبقا للعقد الجديد".

مروان عطية انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الاتحاد السكندري بالانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 إذ خاض بقميصه 119 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4.

