مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

"غير منطقي".. الأهلي يرفض طلب مروان عطية (خاص)

10:41 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية (1)
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية من مران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    احتفال مروان عطية بهدفه (1)
  • عرض 11 صورة
    احتفال مروان عطية بهدفه (5)
  • عرض 11 صورة
    احتفال مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    احتفال مروان عطية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن موقف مسؤولي النادي الأهلي من الطلب الذي تقدم به لاعب خط وسط الفريق مروان عطية لتمديد تعاقده وتعديله ماديًا.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، أن أسامة هلال رئيس لجنة الإسكاوتنج بالنادي تحدث مع اللاعب وأخبره أنه من غير المنطقي تعديل عقده مجددًا بعدما سبق وتم تعديله حين كان محمد رمضان مديرًا رياضيًا للنادي.

وأضاف المصدر:"إدارة الكرة ترفض حتى الآن إجراء تعديل جديد على عقد مروان عطية ولكن هناك اتجاه لعمل عقد إعلاني للاعب مع شركة الكرة لحسم الأمر وإنهاء الأزمة".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بنفي ما يتردد عن ضياع العقد الجديد للاعب الذي وقعه مع محمد رمضان، قائلاً:"اللاعب يتقاضى مستحقات الموسم الحالي طبقا للعقد الجديد".

مروان عطية انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الاتحاد السكندري بالانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 إذ خاض بقميصه 119 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 4.

اقرأ أيضًا:
"سكولز وكانو عندنا"..تفاعل طريف على افتتاح الدوري المصري

حسام حسن يتابع مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا من المدرجات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية عقد مروان عطية الاهلي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري