مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

"سكولز وكانو عندنا"..تفاعل طريف على افتتاح الدوري المصري

10:26 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تفاعل على المباراة الافتتاحية لـ بيراميدز ووادي دجلة
  • عرض 5 صورة
    تفاعل على المباراة الافتتاحية لـ بيراميدز ووادي دجلة
  • عرض 5 صورة
    تفاعل على المباراة الافتتاحية لـ بيراميدز ووادي دجلة
  • عرض 5 صورة
    تفاعل على المباراة الافتتاحية لـ بيراميدز ووادي دجلة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع المباراة الافتتاحية لـ بيراميدز ووادي دجلة والتى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وعلق أحد الرواد على ثنائي محترفي وادي دجلة المشاركين في اللقاء:"مشاهد لا تراها إلا في الدوري المصري، سكولز وكانو يشاركان فى مباراة وادى دجلة وبيراميدز في افتتاح ⁧‫الدوري المصري".

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز ووادي دجلة، ليتقاسم كلهما نقطة في بداية مشوار الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز وادي دجلة الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري