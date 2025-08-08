"سكولز وكانو عندنا"..تفاعل طريف على افتتاح الدوري المصري

كتب - نهى خورشيد

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع المباراة الافتتاحية لـ بيراميدز ووادي دجلة والتى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وعلق أحد الرواد على ثنائي محترفي وادي دجلة المشاركين في اللقاء:"مشاهد لا تراها إلا في الدوري المصري، سكولز وكانو يشاركان فى مباراة وادى دجلة وبيراميدز في افتتاح ⁧‫الدوري المصري".

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز ووادي دجلة، ليتقاسم كلهما نقطة في بداية مشوار الدوري المصري الممتاز.