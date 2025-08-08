مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

حسام حسن يتابع مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا من المدرجات

10:22 م الجمعة 08 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول على التواجد، في مدرجات ملعب ستاد هيئة قناة السويس، لمتابعة مباراة نادي الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويسعى حسام حسن إلى متابعة أكبر عدد من المباريات في بطولة الدوري المصري، استعدادا لاختيار قائمة المنتخب الوطني، في فترة التوقف المقبلة المقرر لها خلال الفترة من 2 سبتمبر حتى 10 من الشهر ذاته.

وكانت بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026، انطلقت اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس الجاري، بمباراة جمعت بين فريقي بيراميدز ووادي دجلة.

والجدير بالذكر أن الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المقامة حاليا، انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

حسام حسن الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
