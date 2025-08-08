مباريات الأمس
"اللاعبون غادروا ثم عادوا".. سبب حالة الجدل قبل 24 ساعة من مباراة الأهلي مودرن سبورت

10:21 م الجمعة 08 أغسطس 2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب الجدل الذي شهدته الساعات الماضية قبل مباراة الأهلي الأولى في الموسم الجديد من الدوري التي ستجمعه بنظيره مودرن سبورت.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الجمعة إلى أن الجدل تم إثارته بعدما خاض اللاعبون الحصة التدريبية الصباحية ثم عادوا إلى منازلهم ولم يستمروا للدخول في معسكر مغلق.

وأوضح المصدر أن اللاعبين سينتظمون في معسكر ليلة المباراة وليس كما تم فهمه بأنهم سيتجمعون في اليوم التالي، مضيفًا:"تم التأكيد على اللاعبين بالتجمع بالفندق مساءً وهو ماحدث بالفعل".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى المدير الفني الإسباني للأهلي خوسيه ريبيرو قد اصطحب القائمة التي ستدخل المعسكر وعقد محاضرة شرح خلالها طريقة اللعب التي سينتهجها خلال مباراة مودرن سبورت.

موعد مباراة الأهلي ومودن سبورت

ويلتقي الأهلي نظيره مودرن سبورت عند التاسعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

اقرأ أيضًا:
مصدر يكشف لمصراوي العقوبة الأقرب لحكم مباراة دجلة وبيراميدز

"واحد هيكتب والباقي لا".. حكم دولي سابق يعلق على لقطة محمد عباس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد مودن سبورت موعد مباراة الأهلي ومودن سبورت الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري
