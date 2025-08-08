القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب الجدل الذي شهدته الساعات الماضية قبل مباراة الأهلي الأولى في الموسم الجديد من الدوري التي ستجمعه بنظيره مودرن سبورت.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الجمعة إلى أن الجدل تم إثارته بعدما خاض اللاعبون الحصة التدريبية الصباحية ثم عادوا إلى منازلهم ولم يستمروا للدخول في معسكر مغلق.

وأوضح المصدر أن اللاعبين سينتظمون في معسكر ليلة المباراة وليس كما تم فهمه بأنهم سيتجمعون في اليوم التالي، مضيفًا:"تم التأكيد على اللاعبين بالتجمع بالفندق مساءً وهو ماحدث بالفعل".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى المدير الفني الإسباني للأهلي خوسيه ريبيرو قد اصطحب القائمة التي ستدخل المعسكر وعقد محاضرة شرح خلالها طريقة اللعب التي سينتهجها خلال مباراة مودرن سبورت.

موعد مباراة الأهلي ومودن سبورت

ويلتقي الأهلي نظيره مودرن سبورت عند التاسعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

