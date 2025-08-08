ملخص شوط الزمالك وسيراميكا كليوباترا الأول في انطلاق الدوري

كتب - نهى خورشيد

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والمقامة بينهما حالياً على ستاد السويس، ضمن الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ اللقاء بفرصة ضائعة لفخري لاكاي نجم كليوباترا، اتّبعتها تسديدة محمد شحاتة، لكن دون وجود خطورة حقيقة آخري طوال أحداث الشوط الأول من جانب الفريقين.

قبل انتهاء الشوط الأول، فاجأ مهاجم الأبيض ناصر ماهر من حارس سيراميكا بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء ولكن مرت خارج الملعب.

وشهدت المباراة مشاركة وحيدة لصفقات الفارس الأبيض، وهي إشراك شيكو بانزا.

وبدأ الفارس الأبيض اللقاء بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش"– حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر – شيكوكو بانزا – ناصر منسي