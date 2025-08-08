مباريات الأمس
لجنة الحكام توضح حقيقة وضع الأسم على القمصان في الموسم الجديد

09:20 م الجمعة 08 أغسطس 2025

اتحاد الكرة

كتب - نهى خورشيد

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة لم تصدر أي قرار رسمي يُلزم الحكام بوضع أسمائهم على القمصان خلال المباريات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن ما قام به حكم مباراة بيراميدز ووادي دجلة كان تصرفاً فردياً من جانبه، ولم يكن بناءً على تعليمات أو توجيهات من اللجنة، مشيرًا إلى أن الأمر لا يُعد مخالفة تستوجب العقوبة.

وأكد أن اللجنة لا ترى في هذا التصرف ما يستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية، خاصة وأنه لم يؤثر على سير المباراة أو يخل بلوائح التحكيم.

يُذكر أن المباراة التي جمعت بين بيراميدز ووادي دجلة على ملعب السلام، في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

