متابعة ـ يوسف محمد:

تمكن فريق المصري البورسعيدي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري، نتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع فريق المصري البورسعيدي، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

موعد مباراة الاتحاد والمصري في الدوري

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: مصطفى ابراهيم- محمود شبانة- كريم الديب- عبدالرحمن بودي.

الوسط: محمد توني- محمد كناريا- نور علاء.

خط الهجوم: عمرو جمعة- محمود عجيب- جون إيبوكا.

تشكيل المصري لمباراة الاتحاد

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – أحمد علي عامر – عبد الرحيم دغموم

خط الهجوم: منذر طمين – صلاح محسن.

أحداث مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري بالدوري:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى المصري البورسعيدي.

الدقيقة 12: تسديدة من لاعب الاتحاد ولكنها تمر بجوار مرمى المصري البورسعيدي.

الدقيقة 16: عبد الرحيم دغموم يحرز الهدف الأول للمصري البورسعيدي.

الدقيقة 26: عرضية من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري، يخرجها دفاع الاتحاد السكندري.

الدقيقة 34: عرضية من منذر طمين لاعب المصري ولكن يبعدها محمود جنش.

الدقيقة 42: عرضية من لاعب الاتحاد السكندري داخل منطقة جزاء المصري، لكنها تنتهي بخطأ لصالح دفاع فريق المصري.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: مصطفى إبراهيم يحرز هدف التعادل للاتحاد السكندري في مرمى المصري.

الدقيقة 56: رأسية من باهر المحمدي لاعب المصري، لكنها تخرج أعلى مرمى فريق الاتحاد السكندري.

الدقيقة 61: تسديدة من صلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 69: عبد الرحيم دغموم يحرز الهدف الثاني للمصري في مرمى الاتحاد السكندري.

الدقيقة 71: تسديدة من لاعب المصري من داخل منطقة الجزاء، لكنها ترتطم بالقائم.

الدقيقة 86: بطاقة صفراء لحسين فيصل لاعب الاتحاد السكندري، بعد تدخله على لاعب الاتحاد.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: عمر الساعي يحرز الهدف الثالث للمصري في مرمى الاتحاد.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.