تعديل في زي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

08:26 م الجمعة 08 أغسطس 2025
يجري فريق الزمالك تغييرّا بالزي الذي سيخوض به مباراته أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في مستهل مشوارهما بالموسم الجديد من الدوري 2025/26.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك

ويلتقي فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

وسيرتدي فريق الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا القميص الأبيض (الأساسي) بجانب الشورت الأسود (البديل)؛ لارتداء فريق سيراميكا كليوباترا صاحب الملعب في لقاء اليوم للشورت الأبيض.

تشكيل الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا

وشهد التشكيل الأول للمدير الفني البلجيكي للزمالك يانيك فيريرا مع الفريق ظهور صفقة واحدة من التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية وهي الأنجولي شيكو بانزا.

ويبدأ الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي
خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – عمر جابر
خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” – محمد شحاتة – عبد الله السعيد
خط الهجوم: ناصر ماهر – شيكو بانزا – ناصر منسي

بدلاء الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا:

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك خلال المباراة كل من:محمد عواد، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، آدم كايد، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ، وسيف الدين الجزيري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الزمالك

ويبدأ سيراميكا كليوباترا تحت قيادة علي ماهر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بدلاء فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الزمالك

ويجلس على مقاعد بدلاء فريق سيراميكا كليوباترا مع بداية مباراة الزمالك كل من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان.

ماتش الزمالك اليوم تشكيل الزمالك الزمالك قميص الزمالك سيراميكا كليوباترا موعد مباراة الزمالك وسيراميكا الدوري المصري
