كتب - نهى خورشيد

كشف الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الابيض مواجهته الأولى في الدوري المصري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا، والمقررة في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمسابقة المحلية.

وشهد تشكيل الزمالك ظهور صفقة واحدة جديدة وهو اللاعب شيكو بانزا، كما يعتبر اللقاء بمثابة المواجهة الرسمية الأولي للمدرب الجديد يانيك فيريرا.

وجاء التشكيل الأساسي للفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” – محمد شحاتة – عبد الله السعيد

خط الهجوم: ناصر ماهر – شيكو بانزا – ناصر منسي

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من:

محمد عواد، صلاح مصدق، محمد إسماعيل، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، آدم كايد، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ، وسيف الدين الجزيري.