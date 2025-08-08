مباريات الأمس
علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الزمالك

07:47 م الجمعة 08 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك في الدوري.

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الزمالك

ويبدأ فريق سيراميكا كليوباترا مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - عمرو قلاوة - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بدلاء فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الزمالك

ويجلس على مقاعد بدلاء فريق سيراميكا كليوباترا مع بداية مباراة الزمالك كل من: محمد كوكو - چاستيس آرثر - عبد الله مجدي - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - مروان عثمان.

