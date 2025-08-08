كتب - نهى خورشيد

حرص مجلس إدارة وادي دجلة برئاسة المهندس ماجد سامى، على إحياء ذكري محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالغزلان.

ولم تكتفِ إدارة الغزلان ـ كما يُلقب فريق كرة القدم ـ بوضع صورة بونجا على القمصان الاحتياطية للاعبين، بل حملت مدرجات ستاد السلام الدولي وأجزاء من الملعب لافتات مصممة بعبارة خاصة "ستظل دائماً في قلوبنا".

ووضع الجهاز الفني لدجلة قيمصه على دكة بدلاء اللاعبين، بجانب وقف لاعبي الفريقين دقيقة حداد على روح بونجا وذلك قبل انطلاق المواجهة التي جمعتهما بفريق بيراميدز.

وظهر لاعبو "الغزلان" في حالة تأثر وحزين شديد خلال الدقيقة الحداد، خاصة وأن بونجا لعب دوراً محورياً خلال الموسم الماضي في صعود وعودة دجلة إلى دوري الأضواء بعد غياب 4 سنوات.

يذكر أن بونجا رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي 2 أغسطس الجاري، أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.