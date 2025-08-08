كتب - نهى خورشيد

انتهى قبل قليل، الشوط الأول من مواجهة بيراميدز ووادي دجلة بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمعهما على ستاد السلام الدولي، ضمن المباراة الافتتاحية للجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول بداية هادئة من جانب الفريقين، حتى الدقيقة 17 والتي رفع فيها حكم المباراة البطاقة الحمراء الأولى في الموسم الجديد لدوري نايل، ضد المغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز بعد تدخله القوي على قدم لاعب الغزلان.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول للغزلان بعد عودتهم إلى الدوري المصري، بعد غياب أربع سنوات من موسم 2020-2021.

وبدأ بيراميدز اللقاء بالتشكيل الأتي..

حارس المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي - إيفرتون دا سيلفا.

فيما لعب دجلة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد دحروج - عمر عدلي - كمال أبو الفتوح - شادي ماهر

خط الوسط: محمد عبد العاطي - محمود طلعت - إبراهيم البهنسي

خط الهجوم: محمود دياسطي - وينفول كوبينا - أحمد فاروق.