الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

"بعد 17 دقيقة".. أول حالة طرد بالموسم الجديد من مباراة بيراميدز ودجلة (فيديو)

06:48 م الجمعة 08 أغسطس 2025
شهدت مباراة بيراميدز ونظيره وادي دجلة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري 2025/26 أول حالة طرد.

وسُجِلت الحالة الأولى للطرد باسم وليد الكرتي لاعب بيراميدز بعد مرور 17 دقيقة من عمر الشوط الأول أمام وادي دجلة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لوليد الكرتي بعد العودة لتقنية الفيديو وسط اعتراضات من المدير الفني لفريق بيراميدز يورتشيتش.

طرد وليد الكرتي بيراميدز ضد وادي دجلة الدوري المصري
