شهدت مباراة بيراميدز ونظيره وادي دجلة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري 2025/26 أول حالة طرد.

وسُجِلت الحالة الأولى للطرد باسم وليد الكرتي لاعب بيراميدز بعد مرور 17 دقيقة من عمر الشوط الأول أمام وادي دجلة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لوليد الكرتي بعد العودة لتقنية الفيديو وسط اعتراضات من المدير الفني لفريق بيراميدز يورتشيتش.

