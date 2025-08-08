مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

1 1
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

8 صور لهدية راعى الأهلى الفاخرة للإسباني خوسيه ريبيرو

06:39 م الجمعة 08 أغسطس 2025
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 2_Easy-Resize.com
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 3_Easy-Resize.com
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو_Easy-Resize.com
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 6
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 7
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 4
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 3
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 5
كتب - نهى خورشيد

تسلم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيارة جديدة من طراز JETOUR T1، بقيمة تسوقية تبلغ نحو 1.725 مليون جنيه، مقدمة من شركة JETOUR، الراعي الرسمي للنادي.

جاء تسليم السيارة في إطار الترحيب بالمدرب الجديد وتعزيز الشراكة بين الأهلي وراعيه الرسمي.

وشهدت مراسم التسليم حضور ممثلين عن شركة JETOUR وإدارة النادي، كما أعرب ريبيرو بعدها عن سعادته مشيراً إلى تقديره للدعم الكبير الذي يحظى به منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت، غدًا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُبث عبر قناة أون سبورت

راعى الأهلى الأهلى سيارة من طراز JETOUR T1 Jetour أخبار الرياضة الدوري المصري
