8 صور لهدية راعى الأهلى الفاخرة للإسباني خوسيه ريبيرو

كتب - نهى خورشيد

تسلم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيارة جديدة من طراز JETOUR T1، بقيمة تسوقية تبلغ نحو 1.725 مليون جنيه، مقدمة من شركة JETOUR، الراعي الرسمي للنادي.

جاء تسليم السيارة في إطار الترحيب بالمدرب الجديد وتعزيز الشراكة بين الأهلي وراعيه الرسمي.

وشهدت مراسم التسليم حضور ممثلين عن شركة JETOUR وإدارة النادي، كما أعرب ريبيرو بعدها عن سعادته مشيراً إلى تقديره للدعم الكبير الذي يحظى به منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت، غدًا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُبث عبر قناة أون سبورت