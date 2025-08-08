مباريات الأمس
9 غيابات بصفوف الأهلي أمام مودرن سبورت

05:45 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الأهلي

background

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن الغيابات التي ستشهدها صفوف فريق الأهلي خلال مباراتهم بالجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري 2025/26 بمواجهة مودرن سبورت.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويقص الأهلي موسمه في الدوري بمواجهة نظيره مودرن سبورت عند التاسعة من مساء يوم غد السبت.

غيابات الأهلي أمام مودرن سبورت

ويغيب عن صفوف الأهلي أمام مودن سبورت 9 لاعبين وهم:

1) عمر كمال عبدالواحد (فني)

2) محمد سيحا (فني)

3) بيكهام (فني)

4) إمام عاشور (إصابة)

5) مروان عطية (إصابة)

6) حسين الشحات (إجهاد)

7) محمد عبدالله (يتواجد مع منتخب الشباب)

8) حمزة عبد الكريم (يتواجد مع منتخب الشباب)

9) أحمد عابدين (يتواجد مع منتخب الشباب)

وكان الأهلي قد أنهى الموسم الرياضي الماضي 2025/24 بطلاً للدوري.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت الأهلي غيابات الأهلي أمام موردن سبورت الدوري المصري
