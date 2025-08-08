لحظة بلحظة.. وادي دجلة 0 - 0 بيراميدز
متابعة ـ مصطفى الجريتلي:
زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراة وادي دجلة ونظيره بيراميدز عند السادسة من مساء اليوم الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري 2025/26.
تشكيل بيراميدز لمباراة وادي دجلة
ويبدأ بيراميدز المباراة تحت قيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء
خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
محمود جاد - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مروان حمدي
ملخص بأبرز أحداث مباراة بيراميدز ووادي دجلة:
