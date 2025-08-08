

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لأبرز أحداث مباراة وادي دجلة ونظيره بيراميدز عند السادسة من مساء اليوم الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري 2025/26.

تشكيل بيراميدز لمباراة وادي دجلة

ويبدأ بيراميدز المباراة تحت قيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مروان حمدي

ملخص بأبرز أحداث مباراة بيراميدز ووادي دجلة: