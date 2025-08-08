مباريات الأمس
دجلة يحبط بيراميدز ويجبره على التعادل في مباراة البطاقات الحمراء

05:27 م الجمعة 08 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة وادي دجلة ونظيره بيراميدز التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري 2025/26.

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي إلا أن المباراة كانت مثيرة في أحداثها إذ شهدت الدقيقة 17 أولى البطاقات الحمراء في الموسم الجديد للاعب بيراميدز وليد الكرتي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء ثانية في الدقيقة 63 ولكن هذه المرة للاعب وادي دجلة محمود طلعت.

ويعد الظهور اليوم هو الأول لفريق وادي دجلة بالدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم بالتحديد حين هبط في موسم 2020/21.

وحرص مجلس إدارة وادي دجلة برئاسة المهندس ماجد سامى، على إحياء ذكري محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الذي رحل قبل انطلاق الموسم، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بيراميدز ضد وادي دجلة بيراميدز وادي دجلة موعد مباراة بيراميدز الدوري المصري مباراة بيراميدز
