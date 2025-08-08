ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام وادي دجلة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز، كرونسلاف يورتشيتش، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند السادسة من مساء اليوم الجمعة أمام نظيره وادي دجلة في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري 2025/26.

تشكيل بيراميدز لمباراة وادي دجلة:

ويبدأ بيراميدز مباراة وادي دجلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بدلاء بيراميدز أمام وادي دجلة:

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مروان حمدي.

