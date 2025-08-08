مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

0 0
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام وادي دجلة

05:22 م الجمعة 08 أغسطس 2025

احتفال رمضان صبحي مع مايلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز، كرونسلاف يورتشيتش، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند السادسة من مساء اليوم الجمعة أمام نظيره وادي دجلة في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري 2025/26.

تشكيل بيراميدز لمباراة وادي دجلة:

ويبدأ بيراميدز مباراة وادي دجلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بدلاء بيراميدز أمام وادي دجلة:

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جاد - أسامة جلال - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مروان حمدي.

اقرأ أيضًا:
20 لاعبا بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري المصري

الزمالك يعين مستشارًا قانونيًا.. وجون إدوارد يستحدث إدارة جديدة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مايلي بيراميدز ضد وادي دجلة تشكيل بيراميدز الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان