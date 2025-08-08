مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

0 0
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

20 لاعبا بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري المصري

04:25 م الجمعة 08 أغسطس 2025

شعار الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني، خوسيه ريبيرو، على القائمة النهائية لمباراة مودرن سبورت بالدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا لمواجهة مودرن، حيث تواجد ياسين مرعي ومحمد شكري بعد انضمامهما للفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسين مرعي - أشرف داري - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - كريم فؤاد- محمد شكري - محمد هاني - كوكا.

الوسط: بن رمضان - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - أحمد مصطفى زيزو - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار - محمد شريف.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت الأهلي قائمة الأهلي الدوري المصري مباريات الدوري المصري أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان