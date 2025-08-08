20 لاعبا بقائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت بالدوري المصري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني، خوسيه ريبيرو، على القائمة النهائية لمباراة مودرن سبورت بالدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا لمواجهة مودرن، حيث تواجد ياسين مرعي ومحمد شكري بعد انضمامهما للفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسين مرعي - أشرف داري - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - كريم فؤاد- محمد شكري - محمد هاني - كوكا.

الوسط: بن رمضان - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - أحمد مصطفى زيزو - طاهر محمد طاهر - أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار - محمد شريف.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.