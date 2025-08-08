حكام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي ومودرن سبورت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز 2025/26.

ويقود طارق مجدي لقاء الأهلي ومودرن، بينما يساعد كل من شريف عبد الله وإسلام أبو العطا، ويجلس مصطفى مدحت ومحمد عزازي في غرفة الفيديو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

طاقم حكام مباراة الأهلي ومودرن

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد 1: شريف عبد الله

حكم مساعد 2: إسلام أبو العطا

حكم رابع: أحمد ناصر

حكم فيديو (var): مصطفى مدحت

حكم مساعد فيديو (var): محمد عزازي