مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

حكام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

03:32 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الأهلي ضد مودرن سبورت (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي ومودرن سبورت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري الممتاز 2025/26.

ويقود طارق مجدي لقاء الأهلي ومودرن، بينما يساعد كل من شريف عبد الله وإسلام أبو العطا، ويجلس مصطفى مدحت ومحمد عزازي في غرفة الفيديو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

طاقم حكام مباراة الأهلي ومودرن

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد 1: شريف عبد الله

حكم مساعد 2: إسلام أبو العطا

حكم رابع: أحمد ناصر

حكم فيديو (var): مصطفى مدحت

حكم مساعد فيديو (var): محمد عزازي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي حكم مباراة الأهلي الأهلي ومودرن الدوري المصري طارق مجدي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان