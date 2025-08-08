مباريات الأمس
الزمالك يعين مستشارًا قانونيًا.. وجون إدوارد يستحدث إدارة جديدة

03:01 م الجمعة 08 أغسطس 2025
كتبت - هند عواد:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين محمد متولي مستشارًا قانونيًا لإدارة كرة القدم في النادي.

وذكر بيان الزمالك أن محمد متولي محامٍ رياضي دولي، ومحاضر في القانون الرياضي، وحاصل على ماجستير في القانون من كلية ماور للقانون بجامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه حاصل على دبلوم في إدارة الرياضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمعهد الدولي للدراسات الرياضية (FIFA/CIES)، ودبلوم في القانون الرياضي من جامعة المنصورة، ويحمل عضوية الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم (AIAF).

واستحدث جون إدوارد إدارة جديدة في الزمالك لصياغة ومراجعة العقود، وتتكون من الثنائي حمزة عبد الوهاب مديرًا، وحازم سمير نائبًا.

