سيطرة لحراس المرمى.. أكبر 10 لاعبين سنا في الدوري المصري

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025/26، حيث تقام مباراة الافتتاح بين وادي دجلة وبيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتصدر شريف إكرامي قائمة أكثر 10 لاعبين سنا في الدوري المصري الممتاز، حيث سيطر حراس المرمى على القائمة بـ 7 لاعبين.

أكبر 10 لاعبين في الدوري المصري

1. شريف إكرامي (حارس مرمى) - 42 عاما

2. نور السيد (مدافع) - 41 عاما

3. الهاني سليمان (حارس مرمى) - 41 عاما

4. عبد الله السعيد (خط وسط) - 40 عاما

5. عماد السيد (حارس مرمى) - 39 عاما

6. عامر عامر (حارس مرمى) - 38 عاما

7. أحمد عادل عبد المنعم (حارس مرمى) - 38 عاما

8. محمود جنش (حارس مرمى) - 38 عاما

9. المهدي سليمان (حارس مرمى) - 38 عاما

10. دودو الجباس (مهاجم) - 37 عاما