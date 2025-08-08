مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

سيطرة لحراس المرمى.. أكبر 10 لاعبين سنا في الدوري المصري

02:52 م الجمعة 08 أغسطس 2025
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2025/26، حيث تقام مباراة الافتتاح بين وادي دجلة وبيراميدز في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتصدر شريف إكرامي قائمة أكثر 10 لاعبين سنا في الدوري المصري الممتاز، حيث سيطر حراس المرمى على القائمة بـ 7 لاعبين.

أكبر 10 لاعبين في الدوري المصري

1. شريف إكرامي (حارس مرمى) - 42 عاما

2. نور السيد (مدافع) - 41 عاما

3. الهاني سليمان (حارس مرمى) - 41 عاما

4. عبد الله السعيد (خط وسط) - 40 عاما

5. عماد السيد (حارس مرمى) - 39 عاما

6. عامر عامر (حارس مرمى) - 38 عاما

7. أحمد عادل عبد المنعم (حارس مرمى) - 38 عاما

8. محمود جنش (حارس مرمى) - 38 عاما

9. المهدي سليمان (حارس مرمى) - 38 عاما

10. دودو الجباس (مهاجم) - 37 عاما

