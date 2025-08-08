مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

ظهور أول بالدوري.. التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادي دجلة

02:30 م الجمعة 08 أغسطس 2025

يوسف محمود شيكا لاعب بيراميدز

يلاقي نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن البرازيلي إيفرتون دا سيلفا الوافد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، سيشارك أساسيا في مواجهة وادي دجلة.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي- مصطفى فتحي - إيفرتون دا سيلفا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب ستاد السلام.

