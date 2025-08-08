ظهور أول بالدوري.. التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادي دجلة
يلاقي نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26.
وكشف مصدر "لمصراوي" أن البرازيلي إيفرتون دا سيلفا الوافد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، سيشارك أساسيا في مواجهة وادي دجلة.
التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادي دجلة
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.
خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه.
خط الهجوم: فيستون ماييلي- مصطفى فتحي - إيفرتون دا سيلفا.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب ستاد السلام.
اقرأ أيضًأ:
4 من 8.. سيراميكا كليوباترا يتسلح بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك
مباريات الدوري المصري.. مواعيد وجدول منافسات "الجمعة والسبت والأحد"
فيديو قد يعجبك: