ظهور أول بالدوري.. التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادي دجلة

يلاقي نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن البرازيلي إيفرتون دا سيلفا الوافد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، سيشارك أساسيا في مواجهة وادي دجلة.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ.

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي- مصطفى فتحي - إيفرتون دا سيلفا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب ستاد السلام.

