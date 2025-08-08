في مثل هذا اليوم.. الزمالك يتوج بكأس مصر على حساب الأهلي

كتبت-هند عواد:

في مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، حقق الزمالك انتصارا على الأهلي في نهائي كأس مصر، ليتوج باللقب للمرة الرابعة على التوالي، ليعادل رقم الأهلي الذي حققه من موسم 1981 لـ1985.

وفاز الزمالك بنتيجة 3-1، وأحرز باسم مرسي هدفين في أول نصف ساعة، قبل أن يقلص عبدالله السعيد الفارق للأهلي، ويسجل هدفا من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني سجل مصطفى فتحي الهدف الثالث.

وكانت هذه البطولة بقيادة مؤمن سليمان مدرب الزمالك الشاب، الذي تولى منصبه قبل مباراتين من البطولة.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى، شوقى السعيد، على جبر، إسلام جمال، على فتحي، أحمد توفيق، طارق حامد، معروف يوسف، محمود "شيكابالا"، أيمن حفنى، باسم مرسى.

فيما خاض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: أحمد عادل عبدالمنعم، أحمد فتحى، سعد الدين سمير، رامى ربيعة، صبرى رحيل، حسام عاشور، حسام غالى، وليد سليمان، مؤمن زكريا، عمرو جمال.

