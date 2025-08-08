مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

في مثل هذا اليوم.. الزمالك يتوج بكأس مصر على حساب الأهلي

01:23 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد إبراهيم من مباراة الأهلي والزمالك 2016_Easy-Resize.com
  • عرض 5 صورة
    احتفال باسم مرسي وشيكابالا_Easy-Resize.com
  • عرض 5 صورة
    احتفال شيكابالا وباسم مرسي بكأس مصر_Easy-Resize.com
  • عرض 5 صورة
    طارق حامد من نهائي كأس مصر 2016_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

في مثل هذا اليوم قبل 9 سنوات، حقق الزمالك انتصارا على الأهلي في نهائي كأس مصر، ليتوج باللقب للمرة الرابعة على التوالي، ليعادل رقم الأهلي الذي حققه من موسم 1981 لـ1985.

وفاز الزمالك بنتيجة 3-1، وأحرز باسم مرسي هدفين في أول نصف ساعة، قبل أن يقلص عبدالله السعيد الفارق للأهلي، ويسجل هدفا من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني سجل مصطفى فتحي الهدف الثالث.

وكانت هذه البطولة بقيادة مؤمن سليمان مدرب الزمالك الشاب، الذي تولى منصبه قبل مباراتين من البطولة.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى، شوقى السعيد، على جبر، إسلام جمال، على فتحي، أحمد توفيق، طارق حامد، معروف يوسف، محمود "شيكابالا"، أيمن حفنى، باسم مرسى.

فيما خاض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: أحمد عادل عبدالمنعم، أحمد فتحى، سعد الدين سمير، رامى ربيعة، صبرى رحيل، حسام عاشور، حسام غالى، وليد سليمان، مؤمن زكريا، عمرو جمال.

اقرأ أيضًا:

سبب تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان