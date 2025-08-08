مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

ظهور وجه جديد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

11:10 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
تطبيق مصراوي

كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الدوري المصري الممتاز 2025-26.

ويخوض البلجيكي يانيك فيريرا، أولى مبارياته الرسمية مع الزمالك، بعد توليه القيادة الفنية، ويدفع بمحمد صبحي في حراسة المرمى، فيما يظهر الأنجولي شيكو بانزا لأول مرة مع الأبيض.

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

جاء تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة، عبدالله السعيد، أحمد حمدي

خط الهجوم: ناصر ماهر، ناصر منسي، شيكو بانزا

