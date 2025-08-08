ظهور وجه جديد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الدوري المصري الممتاز 2025-26.

ويخوض البلجيكي يانيك فيريرا، أولى مبارياته الرسمية مع الزمالك، بعد توليه القيادة الفنية، ويدفع بمحمد صبحي في حراسة المرمى، فيما يظهر الأنجولي شيكو بانزا لأول مرة مع الأبيض.

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

جاء تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، محمود الونش، حسام عبد المجيد، محمود بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة، عبدالله السعيد، أحمد حمدي

خط الهجوم: ناصر ماهر، ناصر منسي، شيكو بانزا

