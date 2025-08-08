مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

4 من 8.. سيراميكا كليوباترا يتسلح بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

10:58 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عمرو السولية (3)
  • عرض 11 صورة
    كريم نيدفيد (3)
  • عرض 11 صورة
    كريم نيدفيد (2)
  • عرض 11 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 11 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 11 صورة
    كريم الدبيس من مران الأهلي
  • عرض 11 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 11 صورة
    محمد مغربي
  • عرض 11 صورة
    أحمد سمير لاعب طلائع الجيش
  • عرض 11 صورة
    فخري لاكاي لاعب بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الزمالك اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26.

وأبرم فريق سيراميكا 8 تعاقدات قوية قبل بداية الموسم الجديد، الذي يفتتحه بمواجهة الفارس الأبيض.

وتعاقد كليوباترا مع 4 لاعبين من النادي الأهلي ما بين الشراء النهائي والإعارة (عمرو السولية، كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح، وكريم الدبيس).

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد ملعب قناة السويس.

صفقات سيراميكا

عمرو السولية (الأهلي)

كريم نيدفيد (الأهلي)

خالد عبد الفتاح (الأهلي)

كريم الدبيس (الأهلي)

محمد المغربي (الاتحاد السكندري)

أحمد سمير (طلائع الجيش)

فخري لاكاي (بيراميدز)

محمد طارق (السكة الحديد)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيراميكا كليوباترا الزمالك الزمالك وسيراميكا صفقات سيراميكا عمرو السولية نيدفيد الدبيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان