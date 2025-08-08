4 من 8.. سيراميكا كليوباترا يتسلح بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

كتب - محمد القرش:

يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الزمالك اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26.

وأبرم فريق سيراميكا 8 تعاقدات قوية قبل بداية الموسم الجديد، الذي يفتتحه بمواجهة الفارس الأبيض.

وتعاقد كليوباترا مع 4 لاعبين من النادي الأهلي ما بين الشراء النهائي والإعارة (عمرو السولية، كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح، وكريم الدبيس).

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد ملعب قناة السويس.

صفقات سيراميكا

عمرو السولية (الأهلي)

كريم نيدفيد (الأهلي)

خالد عبد الفتاح (الأهلي)

كريم الدبيس (الأهلي)

محمد المغربي (الاتحاد السكندري)

أحمد سمير (طلائع الجيش)

فخري لاكاي (بيراميدز)

محمد طارق (السكة الحديد)