أرقام قياسية من مباريات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

10:43 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (4)
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (17)
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

وتعد هذه المباراة الاختبار الأول للبلجيكي يانيك فيريرا مدرب الفريق، الذي يخوض أول لقاء رسمي مع الفريق.

أرقام قياسية من مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

التقى الزمالك وسيراميكا كليوباترا في 12 مباراة، وفاز الأبيض في 10 مواجهات فيما انتهت مواجهتان بالتعادل، ولم يحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على الزمالك من قبل.

وواجه علي ماهر الزمالك في 17 مباراة طوال مسيرته، وتمكن الفوز في 3 مباريات، وخسر 11 مباراة، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وسجل الزمالك 25 مباراة في شباك سيراميكا كليوباترا، بينما أحرز الأخير 11 هدفا، ويتصدر سيف الدين الجزيري قائمة هدافي مباريات الثنائي، برصيد 4 أهداف.

الزمالك وسيراميكا كليوباترا الزمالك موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
