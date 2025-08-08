مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

سبب تعديل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

10:18 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (8)
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (10)
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    حكم مباراة الزمالك وسيراميكا
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (4)
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (19)
كتب - محمد القرش:

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إجراء تعديل على مباريات الدوري المصري التي تقام خلال شهر أغسطس الجاري.

وبعد التنسيق مع الجهات المعنية فقد تقرر تعديل توقيت مباريات الدوري خلال شهر أغسطس لتقام في الساعة السادسة والتاسعة مساء بدلا من التوقيت السابق في الخامسة والثامنة مساء.

وبناء على ذلك، يلاقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بدلا من الساعة الثامنة.

وجاء القرار نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس وحرصا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على صحة وسلامة اللاعبين والحضور الجماهيري وتلبية لطلب الأندية.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك أنهى الموسم الماضي من الدوري المحلي محتلا المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 47 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الأهلي البطل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك موعد مباراة الزمالك تعديل موعد مباراة الزمالك الزمالك وسيراميكا الدوري المصري الزمالك اليوم
