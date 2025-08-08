مباريات الأمس
تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

08:04 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

يترقّب عشاق كرة القدم المصرية انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، حيث تبدأ أولى مبارياته يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس.

ومع اقتراب صافرة البداية، يزداد البحث عبر محركات البحث، خاصة "جوجل"، عن القنوات الناقلة للمباريات. وتُعد مجموعة قنوات "أون تايم سبورت" من أبرز القنوات الرياضية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير المصرية، نظرًا لنقلها الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنقل قناة "أون تايم سبورت 1" مباراة الأهلي ومودرن سبورت، التي تُقام يوم السبت الموافق 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

ولمتابعة المباراة عبر شاشة "أون تايم سبورت 1"، يمكنكم ضبط التردد التالي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

