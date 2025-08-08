"تفوق أحمر ونجم الوسط الهداف.. تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره مودرن سبورت غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي مباراة مودرن سبورت غدا السبت 9 أغسطس الجاري، هو يحمل لقب البطولة، بالإضافة إلى أنه يعد أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 45 بطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي ومودرن سبورت

وتحمل مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت غدا، المواجهة رقم 9 التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها معا في 8 مباريات من قبل.

وتشهد المواجهات السابقة بين الفريقين، تفوقا للمارد الأحمر، حيث نجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في مباراة وحيدة وحضر التعادل في 3 مواجهات.

ونجح لاعبو المارد الأحمر، في تسجيل 16 هدفا في مرمى فريق مودرن سبورت، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف فقط.

ويعد نجم الأهلي إمام عاشور هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 3 أهداف بالتساوي مع أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت، الذي سجل ثلاثة أهداف من قبل في مرمى الأهلي.

وبالعودة إلى نتيجة آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فإننا نجد أنها انتهت لصالح الأحمر، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف

ويذكر أن الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2025-2026، سينطلق اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس الجاري، بإقامة ثلاثة مباريات.

مباريات اليوم في الجمعة في الدوري

1- بيراميدز ضد وادي دجلة، 6 مساءً

2- المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري، 9 مساءً.

3- الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، 9 مساءً.

