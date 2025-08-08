15 صورة لإبراهيم شيكا ووفاء عامر قبل وفاته.. ومحامي زوجته يحسم الجدل

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدرت قضية اللاعب الراحل ابراهيم شيكا، حديث الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة، وذلك بعد التشكيك في الأسباب الحقيقية وراء وفاته.

وكان رواد السوشيال ميديا قد شنوا هجومًا حادًا تجاه هبة التركية زوجة إبراهيم شيكا، ووفاء عامر الممثلة، بسبب اتهامهم وراء وفاة اللاعب.

وهو ما نفاه المستشار جلال صوابي محامي هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا خلال تصريحاته لمصراوي، مؤكدًا أن كل ما يتردد عار تمامًا من الصحة، وأن اللاعب توفي بسبب مرضه بسرطان المستقيم.

وعن علاقة وفاء عامر بالراحل إبراهيم شيكا، قال جلال صوابي أن الممثلة كانت تقدم الدعم المادي لاعب خلال فترة مرضه، وكل الاتهامات الموجهة لها غير صحيحة، وتم تقديم بلاغات ضد كل الأشخاص المدعين بتلك الأقاويل الكاذبة.