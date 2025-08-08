مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة بيراميدز و وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة

03:42 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نادي بيراميدز
  • عرض 5 صورة
    نادي بيراميدز
  • عرض 5 صورة
    نادي بيراميدز
  • عرض 5 صورة
    نادي بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، حيث تستعد جميع الفرق لبداية قوية مع انطلاق البطولة يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس الجاري.

موعد مباراة بيراميدز و وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

ويستهل نادي بيراميدز أول مبارياته أمام وادي دجلة يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتقام المباراة على ستاد السلام.

وكان بيراميدز قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما يعود وادي دجلة هذا الموسم إلى الدوري الممتاز بعد أن احتل المركز الثاني من دوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية، الناقلة لمباريات الدوري المصري، وتبث المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة الدوري المصري القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة مباراة بيراميدز و وادي دجلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟