مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة

02:45 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 5 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 5 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 5 صورة
    نادي الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026، والذي ينطلق رسميًا يوم الجمعة 8 أغسطس، وسط استعدادات قوية من جميع الأندية.

ويستهل نادي الزمالك أول مبارياته أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ستاد هيئة قناة السويس.

وقد أنهى الزمالك موسمه الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما أنهى سيراميكا كليوباترا موسمه في المركز السادس.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية، الناقلة لمباريات الدوري المصري، وتبث المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا الدوري المصري نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟