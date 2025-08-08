مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

ياسر ريان يوضح شرط دخول زيزو أساسا في تشكيل الأهلي

02:31 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    بن رمضان وزيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    حسرة زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو يشارك الجمهور بصور من مباراة الأهلي وإنتر ميامي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

أكد ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق، أن المنافسة داخل صفوف الفريق الأحمر ستكون قوية للغاية في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية: "من الصعب أن يظهر سيحا أساسياً مع الأهلي في الوقت الحالي، لكن انضمامه للفريق يُعد فرصة كبيرة له، أما مصطفى شوبير فهو حارس واعد، غير أن محمد الشناوي سيظل الحارس الأول للفريق هذا الموسم

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك لاعباً يمكنه حجز مقعد دائم في التشكيلة الأساسية للأهلي، وأرى أن أليو ديانج من العناصر الملتزمة التي تجيد تطبيق التعليمات التكتيكية، وسيكون له دور مهم في الموسم الجديد".

وتابع: "زيزو لاعب كبير ويمثل إضافة فنية، لكن عليه أن يبرهن على ذلك داخل المستطيل الأخضر إذا أراد دخول حسابات التشكيل الأساسي".

وعن الصفقات الجديدة، قال: "محمد علي بن رمضان صفقة مميزة، وقدّم أداءً قوياً خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، وأراه قريبًا في أسلوبه من عمرو السولية، كما أن الفريق سيستفيد كثيراً من بيكهام".

وختم حديثه قائلاً: "النادي الأهلي ساهم في صناعة اسم وسام أبو علي، واللاعب استفاد كثيراً من هذه التجربة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو الأهلي ديانج محمد علي بن رمضان أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟