ياسر ريان يوضح شرط دخول زيزو أساسا في تشكيل الأهلي

كتب- نهى خورشيد:

أكد ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق، أن المنافسة داخل صفوف الفريق الأحمر ستكون قوية للغاية في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية: "من الصعب أن يظهر سيحا أساسياً مع الأهلي في الوقت الحالي، لكن انضمامه للفريق يُعد فرصة كبيرة له، أما مصطفى شوبير فهو حارس واعد، غير أن محمد الشناوي سيظل الحارس الأول للفريق هذا الموسم

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك لاعباً يمكنه حجز مقعد دائم في التشكيلة الأساسية للأهلي، وأرى أن أليو ديانج من العناصر الملتزمة التي تجيد تطبيق التعليمات التكتيكية، وسيكون له دور مهم في الموسم الجديد".

وتابع: "زيزو لاعب كبير ويمثل إضافة فنية، لكن عليه أن يبرهن على ذلك داخل المستطيل الأخضر إذا أراد دخول حسابات التشكيل الأساسي".

وعن الصفقات الجديدة، قال: "محمد علي بن رمضان صفقة مميزة، وقدّم أداءً قوياً خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، وأراه قريبًا في أسلوبه من عمرو السولية، كما أن الفريق سيستفيد كثيراً من بيكهام".

وختم حديثه قائلاً: "النادي الأهلي ساهم في صناعة اسم وسام أبو علي، واللاعب استفاد كثيراً من هذه التجربة".