الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري الممتاز

02:09 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
القاهرة – مصراوي

يفتتح النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز، مشواره في الموسم الجديد 2025/2026 بمواجهة مرتقبة أمام فريق مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة مودرن سبورت، يوم السبت الموافق 9 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُقام على استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز في موسم 2024/2025، فيما أنهى مودرن سبورت موسمه الماضي في المركز السادس بمجموعة الهبوط بجدول الترتيب.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقلة لمباريات الدوري المصري، وتبث المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.

