القاهرة - مصراوي

يلاقي نادي الاتحاد السكندري نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، موسم 2025/2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على استاد السويس الجديد.

يذكر أن نادي المصري احتل المركز الرابع في مجموعة التتويج بجدول ترتيب الدوري في الموسم الماضي، بينما جاء الاتحاد السكندري في المركز الخامس ضمن مجموعة الهبوط.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس المصرية، الناقلة لمباريات الدوري المصري، وتبث المباراة على قناة أون تايم سبورت 2.