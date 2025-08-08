حقيقة وجود بند بمنع مشاركة رضا سليم أمام الأهلي ببطولات إفريقيا

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، انتقال لاعب النادي الأهلي رضا سليم، لصفوف نادي الجيش الملكي المغربي، وذلك لمدة موسم على سبيل الاعارة.

وترددت أنباء قوية عن وجود بند في عقد إعارة اللاعب من الأهلي، يفيد بعدم مشاركته في حال ألتقي مع الجيش الملكي في البطولات الإفريقية خلال هذا الموسم.

في هذا السياق، نفى موقع البطولة المغربي وجود هذا البند، حيث أكد أن عقد اللاعب يسمح بمشاركته ضد الأهلي في حال تقابل الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن رضا سليم انضم للأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

وخاض اللاعب المغربي بقميص النادي الأهلي 44 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 3 خلال الفترة التي قضاها مع المارد الأحمر.