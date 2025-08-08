"هولندي".. فاركو يعلن التعاقد مع لاعب جديد

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي فاركو تعاقده بشكل رسمي، مع اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية يحيى بوصقو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لفريق فاركو صورة للاعب، كتب عليها: "القادم من أرض الطواحين، يحيى بوصقو أحدث لاعبينا".

ويستهل فريق فاركو مبارياته في الموسم الجديد ببطولة الدوري المصري 2025-2026، بمواجهة نظيره إنبي يوم الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري.

وتقام مباراة فاركو أمام إنبي، يوم الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وسبق بوصقو لاعب فاركو الجديد، المشاركة مع فريقي تلستار وأدو دين هاج الهولنديين، قبل الانضمام إلى صفوف الفريق السكندري، في فترة الانتقالات الصيفية.

أقرأ أيضًا:

"صوت في العالم كله".. الزمالك يعلن انطلاق منصة جديدة

"وكيله جون إدوارد".. إعلامي يفجر مفاجأة حول مصير لاعب الأهلي