مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

"هولندي".. فاركو يعلن التعاقد مع لاعب جديد

12:55 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

يحيى بوصقو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي فاركو تعاقده بشكل رسمي، مع اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية يحيى بوصقو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لفريق فاركو صورة للاعب، كتب عليها: "القادم من أرض الطواحين، يحيى بوصقو أحدث لاعبينا".

ويستهل فريق فاركو مبارياته في الموسم الجديد ببطولة الدوري المصري 2025-2026، بمواجهة نظيره إنبي يوم الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري.

وتقام مباراة فاركو أمام إنبي، يوم الأحد المقبل الموافق 10 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وسبق بوصقو لاعب فاركو الجديد، المشاركة مع فريقي تلستار وأدو دين هاج الهولنديين، قبل الانضمام إلى صفوف الفريق السكندري، في فترة الانتقالات الصيفية.

أقرأ أيضًا:

"صوت في العالم كله".. الزمالك يعلن انطلاق منصة جديدة

"وكيله جون إدوارد".. إعلامي يفجر مفاجأة حول مصير لاعب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يحيى بوصقو نادي فاركو الدوري المصري مبارا فاركو وإنبي موعد مباراة فاركو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟