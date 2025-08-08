مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

عدي الدباغ يكشف دور حامد حمدان في إقناعه بالانضمام للزمالك

12:31 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته (3)
  • عرض 14 صورة
    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته (2)
  • عرض 14 صورة
    احتفال عدي الدباغ في فيديو إعلان صفقته (1)
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ في أول مران مع الزمالك (4)
  • عرض 14 صورة
    عدي الدباغ
  • عرض 14 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 14 صورة
    حامد حمدان مع بتروجيت
  • عرض 14 صورة
    حامد حمدان مع منتخب فلسطين
  • عرض 14 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 14 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 14 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 14 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 14 صورة
    حامد حمدان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ المنضم حديثًا لصفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري، عن دور مواطنه حامد حمدان لاعب وسط نادي بتروجيت في اقناعه بالانضمام للقلعة البيضاء.

وقال الدباغ في تصريحات لـ "قناة الزمالك" أن حامد حمدان دعمه كثيرًا قبل التوقيع للزمالك، موضحًا: "حامد حمدان تحدث معي وشجعني على اتخاذ القرار".

وأضاف: "أتمنى أن ينضم هو الآخر للفريق، لأنه لاعب يملك قدرات هجومية كبيرة وسيمثل إضافة قوية".

وقال الدباغ إن تمثيل منتخب فلسطين هو شرف كبير، وأوضح: "أنا الهداف التاريخي للمنتخب، وهذا اللقب يجعلني أكثر حرصًا على التطور".

وأختتم الدباغ تصريحاته قائلًا: "أحلم بقيادة فلسطين للتأهل لكأس العالم، وأتمنى أن أكون خير سفير لبلدي من خلال الزمالك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عدي الدباغ وحامد حمدان عدي الدباغ حامد حمدان الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟