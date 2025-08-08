عدي الدباغ يكشف دور حامد حمدان في إقناعه بالانضمام للزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ المنضم حديثًا لصفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري، عن دور مواطنه حامد حمدان لاعب وسط نادي بتروجيت في اقناعه بالانضمام للقلعة البيضاء.

وقال الدباغ في تصريحات لـ "قناة الزمالك" أن حامد حمدان دعمه كثيرًا قبل التوقيع للزمالك، موضحًا: "حامد حمدان تحدث معي وشجعني على اتخاذ القرار".

وأضاف: "أتمنى أن ينضم هو الآخر للفريق، لأنه لاعب يملك قدرات هجومية كبيرة وسيمثل إضافة قوية".

وقال الدباغ إن تمثيل منتخب فلسطين هو شرف كبير، وأوضح: "أنا الهداف التاريخي للمنتخب، وهذا اللقب يجعلني أكثر حرصًا على التطور".

وأختتم الدباغ تصريحاته قائلًا: "أحلم بقيادة فلسطين للتأهل لكأس العالم، وأتمنى أن أكون خير سفير لبلدي من خلال الزمالك".