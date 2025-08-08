كتب - يوسف محمد:

يفتتح نادي الزمالك اليوم مبارياته ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2025، بمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا اليوم، على ستاد "هيئة قناة السويس".

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هيئة قناة السويس"، في إطار منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

وتنطلق بطولة الدوري المصري اليوم، بإقامة ثلاثة مباريات، الأولى تجمع بين فريقي بيراميدز ووادي دجلة، الثانية تجمع بين المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، بالإضافة إلى مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت تعيين الحكم محمود البنا لإدارة مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا اليوم، في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أرقام الزمالك تحت الصافرة التحكيمية لمحمود البنا

وستكون مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم، هى المباراة رقم 37 التي يديرها البنا للفارس الأبيض، خلال مشواره في كرة القدم.

وحقق الفارس الأبيض خلال 36 مباراة سابقة أدارها البنا للفريق، 19 فوزا وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، فيما حضر التعادل في 10 مباريات.

وأشهر البنا خلال المباريات التي أدارها للفارس الأبيض، 66 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى إشهار 4 بطاقات حمراء في مختلف المباريات.

وفي السياق ذاته، احتسب محمود البنا 14 ركلة جزاء في المباريات التي كان نادي الزمالك، أحد طرفيها.

والجدير بالذكر أن مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم، ستكون هى الأولى للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفارس الأبيض.

