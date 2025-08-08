تفوق الأهلي.. التشكيلة الأغلى في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

ينطلق الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، مساء اليوم الجمعة 8 أغسطس، ويضم الأهلي وبيراميدز أغلى 11 لاعبا في المسابقة.

وتضم التشكيلة الأغلى بالدوري المصري الممتاز، 7 لاعبين من الأهلي و 4 لاعبين من بيراميدز، وتبلغ قيمتها التسويقية 24.80 مليون يورو.

ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، جاءت التشكيلة الأغلى في الدوري المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مليون يورو)

خط الدفاع: محمد حمدي (1.20 مليون يورو) - أشرف داري (1.50 مليون يورو) - محمود مرعي (800 ألف يورو) - محمد هاني (1.50 مليون يورو)

خط الوسط: إمام عاشور (4 ملايين يورو) - أليو ديانج (3 ملايين يورو)

خط الهجوم: محمود تريزيجيه (5 ملايين يورو) - رمضان صبحي (1.50 مليون يورو) - أحمد سيد زيزو (3.50 مليون يورو) - فيستون ماييلي (1.80 مليون يورو)