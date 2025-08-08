مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

تفوق الأهلي.. التشكيلة الأغلى في الدوري المصري

08:00 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    احتفال رمضان صبحي مع مايلي
  • عرض 9 صورة
    فيستون مايلي
  • عرض 9 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 9 صورة
    رمضان صبحي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

ينطلق الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، مساء اليوم الجمعة 8 أغسطس، ويضم الأهلي وبيراميدز أغلى 11 لاعبا في المسابقة.

وتضم التشكيلة الأغلى بالدوري المصري الممتاز، 7 لاعبين من الأهلي و 4 لاعبين من بيراميدز، وتبلغ قيمتها التسويقية 24.80 مليون يورو.

ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، جاءت التشكيلة الأغلى في الدوري المصري كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (مليون يورو)

خط الدفاع: محمد حمدي (1.20 مليون يورو) - أشرف داري (1.50 مليون يورو) - محمود مرعي (800 ألف يورو) - محمد هاني (1.50 مليون يورو)

خط الوسط: إمام عاشور (4 ملايين يورو) - أليو ديانج (3 ملايين يورو)

خط الهجوم: محمود تريزيجيه (5 ملايين يورو) - رمضان صبحي (1.50 مليون يورو) - أحمد سيد زيزو (3.50 مليون يورو) - فيستون ماييلي (1.80 مليون يورو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أغلى تشكيلة في الدوري المصري أغلى 11 لاعبا في الدوري المصري الدوري المصري إمام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان