كتب - يوسف محمد:

تحدث الحكم الدولي المصري محمد عادل، عن كواليس تصريحه السابق الخاص بالاحتواء، في مباراة القمة والتي جمعت بين الأهلي والزمالك في موسم 2021-2022.

وقال محمد عادل في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "النتيجة الكبيرة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، جعلت بعض اللاعبين يخرجون عن السيطرة ويغضبون بشكل كبير، وبدأوا يقولون لي عجبك النتيجة كده، عشان اسمك هيتكتب في التاريخ بالنتيجة دي".

وأضاف: "كان أمامي خيؤارين فقط أثناء المباراة بعد تعليقات لاعبي الزمالك هذه، فإما اتعامل بنص القانون وأمنح إنذارات وكروت حمراء، في هذه الحالة الماتش كان ممكن المباراة تبوط، إمام احتوى غضب اللاعبين".

واختتم عادل تصريحاته: " تحدثت مع طاقم التحكيم اللي معايا في هذا التوقيت، بأنه لا بد من احتواء غضب لاعبي الزمالك وهذا أمر موجود في القانون أيضًا".

ويذكر أن محمد عادل كان قد أدار مباراة الدور الأول من قمة الدوري المصري موسم 2021-2022، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 5-3 لصالح الأهلي.

والجدير بالذكر أن محمد عادل احتسب في هذه المباراة، ثلاث ركلات جزاء، اثنين منهم لصالح الأهلي وركلة لصالح نادي الزمالك.

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