كيف تسبب جون إدوارد في أزمة لمدرب الزمالك فيريرا؟

سيواجه المدير الفني البلجيكي للزمالك يانيك فيريرا أزمة خلال الموسم المقبل 2025/26 بسبب طريقة تكوين الفريق الحالية التي عمل عليها المدير الرياضي جون إدوارد والتي شهدت تخمة في مراكز تم دعمها بجانب عدم دعم مراكز يعاني الفريق من نقص بها.

ويتبقى 24 ساعة قبل غلق باب فترة الانتقالات الصيفية الجارية والتي انطلقت في الثاني من شهر يونيو الماضي ومازال فريق الزمالك يعاني من أزمة في تكوين فريقه.

الخيارات المتعددة سلاح ذو حدين

يمتلك الزمالك في مركز حراسة المرمى ثلاثة حراس وهم محمد عواد، المهدي سليمان ومحمد صبحي وكانت هناك أزمة في أوقات سابقة بين محمد عواد ومحمد صبحي قبل قدوم المهدي سليمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب رغبة كل حارس منهم في المشاركة وهو الأمر الذي سيزداد صعوبة مع قدوم حارس كبير ثالث.

الأمر ذاته بالنسبة لخط الهجوم الذي أصبح يضم رباعي صريح وهم: التونسي سيف الجزيري، ناصر منسي والوافدين بالانتقالات الصيفية الجارية عمرو ناصر وعدي الدباغ وهو الذي سيكرر المشكلة ذاتها في رغبة كل لاعب منهم بالمشاركة.

ويمتلك فريق الزمالك في خط الوسط كل من:محمود جهاد، محمد شحاتة، محمد السيد، أحمد حمدي، عبدالله السعيد، سيف فاروق جعفر، ناصر ماهر بجانب إمكانية شغل القادم بالانتقالات الصيفية أدم كايد اللعب في خط الوسط.

وعلى الجانب الآخر لا يمتلك الزمالك سوى ظهير أيمن واحد صريح وهو عمر جابر مع وجود إمكانية في الدفع بقلب الدفاع مصطفى الزناري بالمركز ذاته كما لا يمتلك في مركز الجناح الأيمن سوى عدي الدباغ الذي يفضل أن يكون مهاجاً صريحًا واللاعب الشاب أحمد عبدالرحيم "إيشو".

ولا يمتلك الزمالك في مركز الظهير الأيسر سوى المغربي محمود بنتايج وأحمد فتوح الذي يعاقب خلال الفترة الجارية بسبب عدم التزامه بمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد.