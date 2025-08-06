كتب - يوسف محمد:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، حل الأزمة الخاصة بمستلزمات تقنية الفيديو "فار"استعدادا للدوري المصري الموسم الجديد 2025-2026.

وتفصلنا أيام قليلة عن انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الموسم المقبل 2025-2026، المقرر انطلاقه يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري.

وجاء نص بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي: "في إطار الحرص على انتظام انطلاق بطولة الدوري الممتاز في موعدها، تم التنسيق بين وزارات الشباب والرياضة والمالية والاتصالات واتحاد الكرة، لحل مستلزمات تقنية الفيديو المساعد (var)، تمهيدًا لانطلاق الدوري المصري الممتاز في موعده".

وأضاف: "جاء التدخل السريع والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بعد ورود معلومات تفيد بوجود معوقات قد تؤثر على استخدام إحدى التقنيات الأساسية في إدارة مباريات الدوري، الأمر الذي كان من شأنه التأثير على انتظام انطلاق المسابقة في موعدها المحدد".

واختتم: "قد أسفر التنسيق المشترك بين الوزارات المعنية عن دخول المستلزمات، مما يضمن انطلاق البطولة في موعدها، ويعكس تكامل الجهود الحكومية لدعم منظومة كرة القدم المصرية".

والجدير بالذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت في وقت سابق عن جدول مباريات الدوري الأول بالدوري المصري الموسم الجديد 2025-2026.

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