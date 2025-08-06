كتب - يوسف محمد:

أكد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه سيكون منافس قوي على كافة البطولات المحلية خلال الموسم المقبل 2025-2026.

وقال السولية في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "سيراميكا فريق مميز ويضم مجموعة جيدة من اللاعبين، والإدارة والجهاز الفني يوفرون كل شئ، الفريق سينافس على كل البطولات المحلية في الموسم المقبل".

وأضاف: "نسعى لتحقيق انطلاقة مميزة في بطولة الدوري المصري أمام الزمالك، يمكننا تحقيق الفوز في هذه المباراة".

واختتم السولية تصريحاته: "هدفنا خلال الموسم الحالي، هو تحقيق نتائج مميزة تفوق ما حققه الفريق في المواسم الماضية".

وكان عمرو السولية انتقل إلى سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

والجدير بالذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا، سيلاقي نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

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