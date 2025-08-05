كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، أن لاعب وسط الفريق أحمد عبد القادر، رفض عدة عروض محلية للرحيل عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد شوبير مقدم برنامج، حارس الأهلي عبر قناة النادي: "عبد القادر رفض أكثر من عرض محلي خلال الفترة الماضية للرحيل عن الأهلي، مؤكدا أن يمكن أن يتلقى بعض العروض الأوروبية في الفترة الماضية".

وأضاف: "عبد القادر يرى أنه بإمكانه الانتظار بعض الوقت، خاصة وأن فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا تنتهي مع نهاية شهر أغسطس الجاري، اللاعب سيعمل على إقناع إدارة النادي بالموافقة على العرض في الفترة المقبلة".

واختتم شوبير تصريحاته: " بكل تأكيد هناك تواصل بين أحمد عبد القادر ونادي الزمالك، بالإضافة إلى وجود اهتمام من قبل نادي بيراميدز بضم اللاعب أيضًا".

وقضى أحمد عبد القادر الموسم الماضي، معارا إلى فريق قطر القطري، قبل أن يعود إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وظهر صاحب الـ26 عاما، خلال الموسم الماضي رفقة فريق قطر القطري، في 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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