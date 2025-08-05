ابنة حسام حسن تنشر صورتها معه وتعلق: "قدوتي للأبد"

القاهرة - مصراوي:

وجهت "يارا" ابنة حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب مصر، رسالة إلى والدها.

ونشر يارا صورتها مع والدها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "قدوتي للأبد، وبطلتي دائمًا. أحبك".

واحتفلت يارا ابنة حسام حسن، العام الماضي 2024، بحفل خطوبتها على رجل الأعمال أحمد راشد، في وسط أجواء عائلية.

وتعتبر يارا الابنة الكبرى لمدرب منتخب مصر، من زوجته الأولى هويدا الغرباوي، ودرست في مجال الإعلام.

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