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أشعر بالضيق وما زلت بقائمة الأهلي لهذا السبب.. وسام أبو علي يكشف حقيقة فشل انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي

10:35 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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كتبت-هند عواد:

كشف الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي المنضم حديثا إلى كولومبوس كرو الأمريكي، حقيقة فشل انتقاله إلى فريقه الجديد.

وقال وسام أبو علي في تصريحات عبر برنامج "بلس 90": "أنا حاليا بالقاهرة حتى استخراج تأشيرة العمل بأمريكا، وصفقة انتقالي إلى نادي كولومبوس كرو لم تتوقف ولم تفشل، وكل الأمور تسير بشكل جيد، ومسألة تحويل المستحقات المالية للأهلي وإرسال البطاقة الدولية الخاصة بي مسألة وقت فقط لا غير".

وأضاف: "أشعر بالضيق بسبب الشائعات التي تلاحقني، استخراج تأشيرة عمل في أمريكا ليس بالأمر السهل وهو ما تسبب في تأجيل سفري حتى الآن، لكن من المتوقع أن أسافر خلال 72 ساعة لبدء مشواري في الدوري الأمريكي".

واختتم وسام: "أنا مقيد بصفوف الأهلي لحين الانتقال النهائي ووصول البطاقة الدولية لفريقي الجديد، ولا مشكلة على الإطلاق في هذا الأمر".

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وسام أبو علي كولومبوس كرو الأمريكي برنامج بلس 90
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