الأهلي أم نيوم.. مستجدات مستقبل مصطفى محمد مهاجم نانت

كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، مستجدات حول المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي والدوري السعودي.

اهتمام الأهلي وحلم أوروبا

فاوض الأهلي مصطفى محمد للتعاقد معه، قبل كأس العالم للأندية 2025، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار في الاحتراف، وظهر بعدها في مدرجات مباراة فريقه السابق الزمالك، بنهائي كأس مصر.

تعثرت مفاوضات نيوم السعودي الصاعد حديثا إلى دوري روشن، مع نانت الفرنسي للتعاقد مع مصطفى محمد.

ووفقا لشبكة"africafoot" ، الصفقة باتت مهددة بالفشل، رغم تقدم المفاوضات في الأيام الماضية، بسبب بعض العقبات المالية.

وذكرت الشبكة، أن نيوم توصل لاتفاق شفهي مع مصطفى محمد، لتقاضيه 5 ملايين يورو، لكن نادي نانت اشترط الحصول على 10 ملايين دولار ونسبة من إعادة البيع.

قائمة نانت

واختار لويس كاسترو مدرب نانت الفرنسي، 22 لاعبا بينهم مصطفى محمد، ضمن قائمته للمباراة الودية أنجيه، المقرر لها يوم السبت المقبل.

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