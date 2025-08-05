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قبل غلق القيد.. هل يعيد الزمالك سيناريو ميشالاك ويفقد صفقة جديدة؟

09:23 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    كونراد ميشالاك
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    ميشالاك من تدريبات الزمالك اليوم
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    ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 2
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    ميشالاك لاعب نادي الزمالك
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    ميشالاك لاعب الزمالك الجديد
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    البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك الجديد
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    البولندي كونراد ميشالاك 9
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    البولندي كونراد ميشالاك 8
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كتبت-هند عواد:

يسعى مسؤولو نادي الزمالك إلى رحيل أحد اللاعبين الأجانب خلال الساعات القليلة المقبلة، وقبل غلق باب القيد الصيفي، وذلك تمهيدًا للتعاقد مع جناح أجنبي جديد، وتفاديًا لتكرار أزمة البولندي كونراد ميشالاك.

وكان الزمالك قد فشل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في ضم الإيفواري كاليب زادي سيري، بسبب عدم وجود مكان شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب، نتيجة تعثّر فسخ التعاقد مع ميشالاك.

وبعد ساعات فقط من غلق باب القيد الشتوي، قرر ميشالاك فسخ تعاقده من طرف واحد، ورفع شكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المتأخرة. وبهذا، خسر الزمالك فرصة تسجيل لاعب أجنبي جديد.

جاء قرار ميشالاك بعد استبعاده من التدريبات الجماعية، حيث خضع لفترة تدريب منفرد، ما دفعه للرحيل.

حاليًا، يعمل الزمالك على تسويق أحد الثنائي سيف الدين الجزيري أو أحمد الجفالي، سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، لفتح الباب أمام ضم جناح أجنبي جديد قبل إغلاق القيد.

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